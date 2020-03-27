Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
27.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:30
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Johnson'ın görevine karantinada devam edeceği öğrenildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA