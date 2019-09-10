Boris Johnson'ın başdanışmanı "İngiltere'yi yöneten" Dominic Cummings kim?

Boris Johnson'ın başdanışmanı "İngiltere'yi yöneten" Dominic Cummings kim?

Dominic Cummings, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı olarak atandığı temmuz ayı itibariyle ülke siyasetinde varlığını hissettirdi.

10.09.2019 17:15
Boris Johnson'ın başdanışmanı

Dominic Cummings, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı olarak atandığı temmuz ayı itibariyle ülke siyasetinde varlığını hissettirdi.


İngiltere'de siyasetçilerin "ülkeyi asıl yöneten adam" dediği Cummings, Boris Johnson ile birlikte eleştirilerin odak noktasına yerleşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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