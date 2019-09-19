Boris Johnson ile bir hasta yakını arasındaki ilginç diyalog: Şov için buraya basınla geliyorsunuz

19.09.2019 13:45

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da bir hastaneyi ziyaret ederken çocuğu tedavi gören bir babanın sert tepkisiyle karşılaştı. Baba, Johnsun'un şov yapmak için hastaneye geldiğini iddia etti.



Basınla birlikte Whipps Cross Üniversitesi Hastanesi'ndeki personel ve hastalarla görüşen Johnson'un, çocuğu tedavi gören Omar Salem ile konuşması dikkat çekti. Euronews.com'da Görüntüle