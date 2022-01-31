Boris Johnson'ı "yalancılık ve meclisi kandırmakla" suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu - Haberler
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Boris Johnson'ı "yalancılık ve meclisi kandırmakla" suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu

AA - Güncel
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İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen "partilere" ilişkin yayımlanan raporun ardından İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Boris Johnson'ı "yalancılık ve meclisi kandırmakla" suçlayan İskoç...

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen "partilere" ilişkin yayımlanan raporun ardından İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Boris Johnson'ı "yalancılık ve meclisi kandırmakla" suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Ian Blackford parlamentodan kovuldu.

Boris Johnson'ı yalancılık ve meclisi kandırmakla suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu

Boris Johnson'ı yalancılık ve meclisi kandırmakla suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu

Boris Johnson'ı yalancılık ve meclisi kandırmakla suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu

AA - Güncel

Avam Kamarası, Boris Johnson, Başbakanlık, England, Güncel, Haber

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