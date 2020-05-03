Boris Johnson, hayatın normale dönmesi için gereken 5 adımı açıkladı
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Boris Johnson, hayatın normale dönmesi için gereken 5 adımı açıkladı

Boris Johnson, hayatın normale dönmesi için gereken 5 adımı açıkladı
03.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:46

Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını insanları evlerinde oturmaya zorlarken, ülke yönetimleri hayatı normale döndürmek için çalışıyor.

Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını insanları evlerinde oturmaya zorlarken, ülke yönetimleri hayatı normale döndürmek için çalışıyor. İngiliz Başbakanı Boris Johnson ise yayınladığı bir dizi mesajında, hayatın normale dönmesi için alacakları kararların kriterlerini açıkladı.

Boris Johnson sosyal medyadan yayınladığı mesajında "Mevcut tedbirleri düzenleyebilmemiz için dikkate almamız gereken 5 önemli adım var. İlk olarak Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS), kritik ve uzman tedavisini sağlamak için yeterli kapasiteye sahip olduğundan emin olmalıyız. İkinci olarak, ölümlerde sürekli ve tutarlı düşüş görmeliyiz. Üçüncü olarak, virüs bulaşma oranının yönetebilir seviyelere düştüğünden emin olmalıyız. Dördüncü olarak test ve koruyucu malzemelerle ilgili, gelecekteki talepleri karşılayacak durumda olmalıyız. Beşinci olarak yapacağımız herhangi bir düzenlemenin NHS'i üstesinden gelmeyeceği bir duruma sokacak, ikinci bir dalga riski yaratmamasını sağlamak zorundayız" dedi.       


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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