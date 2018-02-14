Boris Johnson: Brexit'ten Dönmek İhanet Olur
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Boris Johnson: Brexit'ten Dönmek İhanet Olur

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkenin AB'den ayrılığıyla iligili korku yerine umut aşılaması gerektiğini ve Brexit karşıtlarına, "Dışarıya dönük, kendine güvenen bir İngiltere'ye inandığımız konusunda birleşin.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkenin AB'den ayrılığıyla iligili korku yerine umut aşılaması gerektiğini ve Brexit karşıtlarına, "Dışarıya dönük, kendine güvenen bir İngiltere'ye inandığımız konusunda birleşin." diye seslendi.

Kaynak: Euronews.com

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