Boris Johnson: Brexit'i ertelemektense bir çukurda ölmeyi tercih ederim

05.09.2019 23:38

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci Brexit, Londra'da siyasi krize yol açtı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ayrılma tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de bir gecikme olmasından ise "çukurda ölmeyi tercih ederim" diyerek net pozisyonunu ortaya koydu.



Ülkenin kuzeyindeki West Yorkshire'da gazetecilerin sorularını cevaplayan Johson, Brexit ile ilgili "Tarihin ertelenmesi hiçbir şey getirmez. Daha fazla gecikmenin hiçbir nedeni yok" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle