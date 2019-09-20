Boris Johnson alternatif Brexit anlaşması için verilen ültimatomu reddetti

Boris Johnson alternatif Brexit anlaşması için verilen ültimatomu reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Paris'ten gelen ve İngiliz hükümetine tedbir maddesine ilişkin yeni öneri sunması için iki haftalık süre tanıyan ültimatomu reddetti.

20.09.2019 15:45
Boris Johnson alternatif Brexit anlaşması için verilen ültimatomu reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Paris'ten gelen ve İngiliz hükümetine tedbir maddesine ilişkin yeni öneri sunması için iki haftalık süre tanıyan ültimatomu reddetti.


Yeni tür bir Brexit anlaşmasına ilişkin bu yönde alternatif öneriler Johnson hükümetinden henüz çıkmazken Londra, Fransa'dan gelen ültimatomun 'yapay son tarih' olduğunu ve herhangi bir bağlayıcılığı olmayacağını düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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