Boris Johnson: AB ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaştık

17.10.2019 13:33

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının (Brexit) çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.

Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Johnson, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşmaya var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz."

Kaynak: DHA