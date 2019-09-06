Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu

Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit politikasına karşı sesler yükselmeye başladı. Johnson'ın Morley kasabasında halkla tanışıp selamlaşmaya gittiği sırada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir kişi Johnson ile tokalaştı ve "Lütfen kasabamdan ayrıl" dedi

06.09.2019 18:45
Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit politikasına karşı sesler yükselmeye başladı.


İngiliz parlamentosunda "Brexit oylamasını" kaybeden Johnson'ın Wakefield şehrinde polis akademisini ziyareti sırasındaki açıklamaları da eleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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