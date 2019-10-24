Boris Johnson 12 Aralık'ta erken seçim yapılması için milletvekillerinden destek istedi

24.10.2019 21:43

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkması için yaptığı çalışmalar doğrultusunda milletvekillerinden 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi için kendisine destek vermesini istedi.



Bu doğrultuda pazartesi günü parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na önerge sunacak olan Johnson'un daha önce verdiği iki erken seçim önergesi onay alamamıştı. Euronews.com'da Görüntüle