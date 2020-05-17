Boring Company Bir Hyperloop Tünelini Daha Tamamladı! 2021'de Hizmete Girebilir
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Boring Company Bir Hyperloop Tünelini Daha Tamamladı! 2021'de Hizmete Girebilir

Elon Musk'ın Boring Company adlı şirketi, ABD'nin Las Vegas eyaletinde Hyperloop projesi kapsamında bir tünelin daha kazı işlemlerini tamamladı.

Boring Company Bir Hyperloop Tünelini Daha Tamamladı! 2021'de Hizmete Girebilir
17.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:48

Elon Musk'ın Boring Company adlı şirketi, ABD'nin Las Vegas eyaletinde Hyperloop projesi kapsamında bir tünelin daha kazı işlemlerini tamamladı. Tünelin Ocak 2021'de Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ziyaretçilerin taşınmasında kullanılabileceği belirtiliyor.

Tüneller Ocak 2021'de Hizmete Açılabilir

Boring Company bir süredir pek fazla gündeme gelmiyordu ancak şirketin inşa ettiği döngü sisteminin bir parçası olarak Las Vegas Kongre Merkezi'nin altında kazmakta olduğu ikinci tüneli tamamladığı açıklandı.

Proje kapsamındaki ilk iki tünel Şubat ayında tamamlanmıştı ve The Verge'de yer alan habere göre, işçiler artık sistemin ortasındaki üçüncü bir metro istasyonunun yanında tünellerin her iki ucunda yer üstü yolcu istasyonlarını inşa etmeye başlayacak. Boring Company, Tüketici Elektroniği Fuarı için mekanın bir tarafından diğer tarafına servis yapmak için Kongre Merkezi Döngüsü'nü Ocak 2021'de açmayı umuyor.

Tüneller, birkaç Tesla aracı ile saatte 4 binden fazla kişiyi taşıma kapasitesine sahip olacak. Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) Genel Müdürü ve Başkanı Steve Hill, geçtiğimiz günlerde Loop sisteminde Model 3'lerin, Model X'lerin ve Model 3 platformu üzerine inşa edilmiş özel araçların hizmet vereceğini ve bunların 12 ila 16 arasında yolcu taşıyabileceğini söyledi. Ayrıca tünellerin, normalde kampüse 15 dakikalık yürüyüş mesafesini iki dakikadan daha kısa bir yolculuğa çevireceği belirtiliyor.

İlk Etapta Otonom Araçlar Kullanılmayacak

Tünellerde insanların taşınmasını sağlayan araçların insan sürücüler tarafından idare edileceği ancak ilerleyen dönemlerde araçların tüneldeki sensörleri takip ederek ilerleyebileceği bildirildi. Steve Hill, "Araçların kendi kendine hareket etmesinin gerçekten güvenli olduğuna kanaat getirdiğimiz zaman, otonom araçlarla hizmet vermeye başlayacağız fakat bunun olması için henüz kesin bir tarih yok." diye konuştu.

LVCVA tarafından 52.5 milyon dolar yatırım yapılan bu projede, Convention Center Loop (Kongre Merkezi Döngüsü) ücretsiz bir hizmet olarak kullanılabilecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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