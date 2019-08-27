Börezli ovasındaki ot yangını korkuttu
Burhaniye ilçesinde Börezli ovasında meydana gelen ot yangını heyecana sebep oldu.
Burhaniye ilçesinde Börezli ovasında meydana gelen ot yangını heyecana sebep oldu.
Börezli ovasında Baçem karşısındaki otluk alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede Üyücek deresi kenarındaki otluk alana yayılan yangın, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Yangının çevredeki ekili alanlara zarar vermeden söndürülmesi çiftçilere rahat bir nefes aldırırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR