20.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:27

Borell Libya'ya silah ambargosu kontrol edilmeli

Belçika, (DHA) ? Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'da barışı sağlamak için silah ambargosunun sürekli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Borrell, Almanya'da düzenlenen Libya konulu Berlin Konferansı'nı olumlu bir adım olarak gördüğünü belirterek, 'Çözümü ilerletmek için bu ivmeyi kullanmalıyız' dedi. Konsey'in yoğun bir gündemi olduğunu vurgulayan Borrell, Libya hakkında konuşacaklarını ama 'iklim diplomasisinin' de gündemin önemli konuları arasında olduğunu açıkladı. Berlin Konferansı'ndan sonra atılacak adımlar sorulduğunda ise, ateşkesin hayatta kalması için silah ambargosunun sürekli kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ateşkesin başıboş bırakılmaması gerektiğini Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği veya Afrika Birliği'nden birilerinin bunu kontrol etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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