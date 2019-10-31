Böreklerin içine altın gizledi, polise yakalandı

Böreklerin içine altın gizledi, polise yakalandı

Almanya'daki Düsseldorf Havaalanı'nda, bir Türk vatandaşı böreklerin arasına gizlediği altınlarla kontrolden geçmeye çalışırken gümrük polisi tarafından yakalandı.

31.10.2019 15:50
Böreklerin içine altın gizledi, polise yakalandı

Almanya'daki Düsseldorf Havaalanı'nda, bir Türk vatandaşı böreklerin arasına gizlediği altınlarla kontrolden geçmeye çalışırken gümrük polisi tarafından yakalandı.

Düsseldorf Havaalanı'nda Türkiye'den Almanya'ya giden bir Türk vatandaşı, bir kutudaki böreklerin içerisine gizlediği altınlarla yakalandı. Almanya'nın Witten şehrinde yaşadığı belirtilen 27 yaşındaki Türk vatandaşının gizlice kontrolden geçirmeye çalıştığı 2 bin euro değerindeki 4 adet altın bileziğe el konuldu.

Gümrük polisinin şahıs hakkına işlem başlattığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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