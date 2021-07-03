Börekçiye satırla saldıran kişi tutuklandı
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Börekçiye satırla saldıran kişi tutuklandı

Börekçiye satırla saldıran kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karabağlar ilçesinde girdiği fırında istediği böreğin kalmadığı iddiasıyla satırla saldıran ve iş yerine zarar veren kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde girdiği fırında istediği böreğin kalmadığı iddiasıyla satırla saldıran ve iş yerine zarar veren kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 30 Haziran günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çalıkuşu Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırına gelen ve daimi müşteri olduğu öğrenilen Murat Ç. (41), istediği böreğin kalmadığını öğrenince iş yeri çalışanı Özge G.'ye (20) hakaretler edip hızla fırından ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar fırına gelen saldırgan, belinden çıkardığı satır ile Özge G.'ye tehditler savurup elindeki satırla önünde duran masaya ve masanın üzerindeki eşyalara vurdu. O esnada içeride bulunan müşteriler can havliyle iş yerinden dışarı çıkarken, fırın çalışanı genç kadın korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan satırlı saldırı fırın içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.

Pişman olduğunu söyledi

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Murat Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "hakaret, mala zarar verme ve tehdit" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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