Börekçinin ekmek teknesini çaldılar
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Börekçinin ekmek teknesini çaldılar

Börekçinin ekmek teknesini çaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Habib Polat'ın ekmek teknesi olan börek tezgahı çalındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Habib Polat'ın ekmek teknesi olan börek tezgahı çalındı.

Sokaklarda seyyar arabası ile börek satan Habib Polat'ın arabası 8 Mayıs tarihinde Orhaniye Mahallesi Çinili camii bölgesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından çalındı. 17 günlük yasağın bitmesi ile birlikte işinin başına dönüp ekmek parası kazanacağı ümidiyle hayal kuran 55 yaşındaki Habib Polat, ekmek teknesinin bulunması için yetkililerden destek bekliyor.

Habib Polat sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı, "Arkadaşlar nafakamı ailemi geçimini sağladığım börek arabam Aramızda gezen bir hırsız tarafından çalınmıştır. Çinili çami karşısından yardımcı olursanız sevinirim" dedi. - BURSA

Börekçinin ekmek teknesini çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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