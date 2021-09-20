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Börekçide düşürdüğü cüzdanı başka bir müşteri aldı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Börekçide düşürdüğü cüzdanı başka bir müşteri aldı

ANTALYA'da İlker Buz'un (39), kahvaltı yapmak için gittiği börekçide düşürdüğü cüzdanı yerden başka bir müşteri alarak ortadan kayboldu.

ANTALYA'da İlker Buz'un (39), kahvaltı yapmak için gittiği börekçide düşürdüğü cüzdanı yerden başka bir müşteri alarak ortadan kayboldu. İlker Buz, cüzdanı alan kişiden kimlik ve banka kartlarını istedi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki börekçide meydana geldi. Kahvaltı yapmak için börekçiye gelen İlker Buz, oturduğu sırada cebindeki cüzdan düştü. Cüzdanının düştüğünü fark etmeyen Buz, kahvaltının ardından ayrıldı. Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden İlker Buz, yeniden börekçiye geldi. Burada güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Buz, düşen cüzdanının bir müşteri tarafından alındığını gördü. Polise ihbarda bulunan Buz, cüzdanını alan kişiden şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis, cüzdanı alan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

'CÜZDANI BIRAKIRSA ŞİKAYETTEN VAZGEÇERİM'

Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığını anlatan İlker Buz, "Sabah kahvaltı yapmaya gelmiştim. İş yerine dönünce cüzdanımın olmadığını fark ettim. Aklıma börekçide düşürmüş olabileceğim geldi. Hemen geriye döndüm. Kamera kayıtlarına baktığımızda düştüğünü ve başka bir müşterinin aldığını gördük. Kendisinden parayı istemiyorum. Kimlik ve banka kartlarımın olduğu cüzdanı teslim etsin. Oraya yakın bir yere koysun, biz de boşa uğraşmayalım. Polise şikayetçi oldum ama cüzdanı geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim" dedi.


Börekçide düşürdüğü cüzdanı başka bir müşteri aldı

Börekçide düşürdüğü cüzdanı başka bir müşteri aldı

Börekçide düşürdüğü cüzdanı başka bir müşteri aldı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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