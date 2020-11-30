Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı
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Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı

30.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:02

Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı Esenyur'ta börekçi önünde ayakta kahvaltı Avcılar'da börekçi önünde yasağa rağmen masada oturarak kahvaltı yaptılar Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisleri dışında restoran, kafe ve diğer mekanlarda oturmak...

Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı

Esenyur'ta börekçi önünde ayakta kahvaltı

Avcılar'da börekçi önünde yasağa rağmen masada oturarak kahvaltı yaptılar

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İSTANBUL - Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisleri dışında restoran, kafe ve diğer mekanlarda oturmak yasaklanırken, Esenyurt'ta bir börekçinin önünde vatandaşların ayakta sabah kahvaltısı yaptığı görüldü. Avcılar'da ise, masada oturarak yediler.

Yeni tip korona virüs vaka sayıları artarken salgının önüne geçmek amacıyla bir dizi yeni tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirler kapsamında kafe, restoran ve diğer yeme içme yerlerinde gel-al ve paket servis dışında oturarak yeme içme yasaklandı. İnsanların salgın sürecinde toplu olarak durmasını önleme amacıyla kararın ardından birçok mekan kurallara uydu.

Ayakta sabah kahvaltısı

Yasağa rağmen Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde vatandaşların börekçiden alışveriş yaptıktan sonra dükkanın önünde ayakta kahvaltı yaptıkları görüldü. Avcılar'da ise yasağa rağmen masa börekçinin önünde masa da oturarak kahvaltı yaptılar.

Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı
Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı
Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı
Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı
Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı
Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı
Börekçi önünde ayakta, korona virüs kahvaltısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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