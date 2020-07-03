Börekçi, "Kıraathanelerimiz bugünlerde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya" Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, kıraathanelerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, gerekli önlemler alındıktan sonra oyunların oynanabileceğini belirtti.

Uşak Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, kıraathanelerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, gerekli önlemler alındıktan sonra oyunların oynanabileceğini belirtti.

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi yerler CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla 1 Haziran itibariyle yeniden açıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan kıraathaneler de sosyal mesafe kuralına uyulması gerekirken okey, tavla ve kağıt oyunların oynanması ise hala yasak. Erkan Börekçi, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, her esnaf gibi kendilerinin de normalleşmek ve ayakta kalmak istediklerini dile getirdi. Börekçi, yaptığı açıklamada, "Dertlerin dinlendiği, sevinçlerin birlikte yaşandığı, hüzünlerin paylaşıldığı, mahallenin gece bekçisi, emanetçisi kışın sıcak çayların içtiği, yazın buz gibi ayranla serinlediğimiz kıraathanelerimiz bugünlerde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Biz kıraathane esnafları olarak sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına harfiyen uyalım. Bu kurallara uyduktan sonra ve normalleşme sürecine girmemizle beraber okey, tavla ve kağıt oyunları oynayabiliriz.

Lütfen bize kulak verin. Biz de her esnaf gibi normalleşmek ve ayakta kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA