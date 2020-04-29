Börekçi dükkanından televizyon hırsızlığı kamerada
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Börekçi dükkanından televizyon hırsızlığı kamerada

İZMİR'in Bornova ilçesinde, börekçi dükkanına giren hırsız, duvara sabitlenen televizyonu çalarak, kaçtı.

Börekçi dükkanından televizyon hırsızlığı kamerada
29.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:43

İZMİR'in Bornova ilçesinde, börekçi dükkanına giren hırsız, duvara sabitlenen televizyonu çalarak, kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Altındağ semtinde bulunan börekçi dükkanında meydana geldi. Hırsızlık yapmak için dükkana giren kimliği belirsiz kişi, duvara sabitlenen televizyonu çalarak, kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde televizyonu göremeyen iş yeri sahibi, durumu polise bildirince hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan hırsızlık anı, dükkanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yüzü kapalı halde dükkanın kapısını zorlayıp, açtıktan sonra içeri giren hırsızın, duvardaki televizyonu yerinden sökerek, kaçtığı görülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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