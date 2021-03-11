Böreğin içinden esrar çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Böreğin içinden esrar çıktı

11.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:11
Böreğin içinden esrar çıktı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun çantasındaki böreğin içinden 80 gram esrar ele geçirildi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramada bir yolcunun çantasındaki böreğin içinden 80 gram esrar ele geçirildi.  Ayrıca çantadaki aramada 1064 uyuşturucu hap bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Menteşe Jandarma Komutanlığı'nca Gülağzı mevkiinde yol kontrolü yapıldı. Durdurulan bir otobüsteki yolculardan Tamer Yenice'nin (36) çantasında yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu poşet içinde böreğin arasına gizlenmiş olarak 80 gram kubar esrar ile poşet içinde 1064 uyuşturucu hap ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yenice, ıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Böreğin içinden esrar çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Meghan Markle Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Mustafa Er Hakan Kutlu Ersun Yanal Ali Şansalan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Böreğin içinden esrar çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:11:58. #1.16#
title