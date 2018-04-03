Bore Tezel'den Fatma Şahin'e Ziyaret

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yeni dönemdeki yönetim kurulu üyeleri birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.

Bore Tezel başkanlığındaki GAGİAD 13.Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Fatma Şahin'e yeni yönetim kurulu üyelerini tanıştıran Tezel, derneğin 25 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, en büyük hedefin Gaziantep şehrine ve halkına hizmet etmek olduğunu kaydetti. Tezel, genç iş adamları olarak Gaziantep'i sosyal,kültürel konularda hak ettiği yerlere getirmek için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da en etkin şekilde çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Başkan Şahin'e kente yapmış olduğu önemli katkılarından dolayı teşekkür eden Tezel, Gaziantep'e katkı sağlayacak her konuda Büyükşehir Belediyesinin destekçisi olduklarını ifade ederek, her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Fatma Şahin, GAGİAD'ın daima üretken ve ileriye dönük projeler içerisinde çalıştıklarını, yaptıkları çalışmalarla daima gençlere örnek olduklarını söyledi. Şahin, "Şehrimize daha fazla güzellik kazandırmak istiyorsak daha çok çalışmalıyız ve şehrimize her konuda sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Görüşme GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora TEZEL tarafından GAGİAD Ormanında Fatma Şahin adına dikilen 27 fidanın sertifikası ve plaket teslimi ile sona erdi. - GAZİANTEP