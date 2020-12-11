Bordo-mavililer zirve umutlarını sürdürmek istiyor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve umutlarını sürdürmek istiyor. İki takım yarın yapacakları maçla birlikte 47'nci kez karşı karşıya gelecekler.

Trabzonspor ile Kayserispor 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Burak Şeker'in yöneteceği müsabakada Volkan Ahmet Narinç ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Süper Lig'de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.

Pereira dönüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor karşısında sahaya süreceği ilk 11'i şekillendirdi. Son oynanan Sivasspor maçında forma giyen Serkan Asan'ın yerine cezası biten Pereira'nın yarınki karşılaşmada yerini alması bekleniyor. Nwakaeme'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giyememesi halinde Avcı'nın Bilal Başacıkoğlu veya Diabete ikilisinde birine formayı vermesi bekleniyor

Trabzonspor, Kayseri'de 6 sezondur yenilmiyor

Karadeniz ekibi rakibi Kayserispor ile Kayseri'de oynadığı son 6 maçta yenilgi görmedi. 2013-14 sezonunda beri deplasmanda rakibine yenilmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

47'nci randevu

İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda bordo-mavililerin 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 10 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 88 gole karşılık ise kalesinde 47 gol gördü.

Kayseri'de de Trabzonspor üstün

İki takım arasında Kayseri'de oynanan 23 maçta Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer 11 galibiyet alırken ev sahibinin ise 6 galibiyeti bulunuyor. 6 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer attığı 29 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

Abdullah Avcı ve Samet Aybaba 12. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kariyerlerinde farklı takımların başında Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu maçlarda Avcı 6 galibiyet elde ederken 4 maçta ise üstün gelen taraf olmadı. Aybaba, 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11'le başlaması bekleniyor:

Uğurcan Çakır-Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon - Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdulkadir Ömür, Ekuban, Bilal Başacıkoğlu (Diabete) - Afobe. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı