Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor kafilesini havalimanında karşıladı
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, havalimanında bordo-mavili taraftarlarca karşılandı.
TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, havalimanında bordo-mavili taraftarlarca karşılandı.
Antalya Stadı'nda oynanan müsabakadan mağlup ayrılan ve Spor Toto Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bordo-mavililer, maçın ardından uçakla Trabzon'a döndü. Bordolu-mavili takımı, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Meşaleler yakarak, çeşitli tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, takımlarına moral verdi. Taraftarların desteği altında takım otobüsüne binen bordo-mavili futbolcular, daha sonra havalimanından ayrıldı.
AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri