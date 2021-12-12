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Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor kafilesini havalimanında karşıladı

Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor kafilesini havalimanında karşıladı
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, havalimanında bordo-mavili taraftarlarca karşılandı.

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, havalimanında bordo-mavili taraftarlarca karşılandı.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakadan mağlup ayrılan ve Spor Toto Süper Lig'de 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bordo-mavililer, maçın ardından uçakla Trabzon'a döndü. Bordolu-mavili takımı, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Meşaleler yakarak, çeşitli tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, takımlarına moral verdi. Taraftarların desteği altında takım otobüsüne binen bordo-mavili futbolcular, daha sonra havalimanından ayrıldı.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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