Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da, taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden takımlarını meşalelerle uğurladı.

03.10.2019 21:59
Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da, taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden takımlarını meşalelerle uğurladı.


Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti. Saat 20.15'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan bordo-mavili kafileyi taraftarlar meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak uğurladı. Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti. - TRABZON

Kaynak: İHA
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