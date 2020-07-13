Bordo Mavi Gönüller Derneğinden hakemler hakkında suç duyurusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bordo Mavi Gönüller Derneğinden hakemler hakkında suç duyurusu

Bordo Mavi Gönüller Derneği tarafından hakemler Suat Aslanboğa ve Abdülkadir Bitigen hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "borsaya açık bir şirketi zarara uğratma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bordo Mavi Gönüller Derneğinden hakemler hakkında suç duyurusu
13.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:52

Bordo Mavi Gönüller Derneği tarafından hakemler Suat Aslanboğa ve Abdülkadir Bitigen hakkında, "görevi kötüye kullanma" ve "borsaya açık bir şirketi zarara uğratma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bordo Mavi Gönüller Derneği Kurucu Başkanı Yusuf Ünal tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, 27 Haziran'da oynanan Trabzonspor-Ankaragücü maçının hakemliğini Abdülkadir Bitigen ve arkadaşları, video hakemliğini ise Suat Aslanboğa ve arkadaşlarının yaptığı belirtilerek, Bitigen'in kamu kurumu niteliği olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanmış görevli olduğu ifade edildi.

Maçın 6. dakikasında Ankaragücü oyuncusu Dever Orgill'in, Pereira'nın ayağına basması, 45. ve 52. dakikalarda verilen sarı kart cezaları, 63. dakikada verilen penaltı, 89. dakikadaki ofsayt kararının hatalı olduğu iddia edilen dilekçede, önceki yıllarda da aleyhe verilen kararlarla Trabzonspor'un hakkının yenildiği öne sürüldü.

Dilekçede, Trabzonspor'un özellikle son yıllarda hakem hataları ile birçok maçta puan kaybettiği savunularak, ?"Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, her hafta yeni bir hakem skandalı ortaya çıktığı aşikardır. Trabzonspor ise lider olduktan sonra özellikle son 5 haftada tüm Türkiye'nin hemfikir olduğu şekilde hakem kurbanı oldu, resmen 8 puanı buhar edildi, her defasında bu kritik hakem kararlarına takıldı, önü kesildi. Bu sezon hakemler 'adil' düdük çalsaydı, VAR başındakiler ekrana 'eyyamsız' baksaydı Trabzonspor şu anda açık farkla liderdi." ifadesi kullanıldı.

Bir müsabakadan alınan puana göre ve bu puanların toplanıp lig sonunda oluşturacağı duruma göre kulüplere başarı primi verildiği aktarılan dilekçede, Trabzonspor AŞ'nin değerinin de bu başarılara göre arttığı ve hisselerinin değerlendiği veya değer kaybına uğradığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı Dünya
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi Politika
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama Güncel
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Reynmen Ece Erken Ozan Güven Seren Serengil
Spor Falcao Serdar Gürler Ali Palabıyık Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: Bordo Mavi Gönüller Derneğinden hakemler hakkında suç duyurusu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 14:52:22. #1.15#
title