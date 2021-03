Borderlands'in 3 yeni DLC içeriği 8 Nisan'a ertelendi!

Yayıncı 2K Games ve geliştirici Gearbox Software tarafından yapılan açıklamada, birinci şahıs nişancı oyunu Bonderlans'in yeni indirilebilir DLC içeriklerinin 8 Nisan tarihine ertelendiği duyuruldu.

Şirket ertelenme sebebi olarak kötü şartlarını öne sürdü. Geçtiğimiz ay Teksas'ta şiddetli kış fırtınaları meydana gelirken, bölgede büyük elektrik kesintileri gerçekleşti. Bu olaylar Gearbox Software'ı etkileyerek geliştirme sürecinde aksaklığa sebebiyet vermiş.

Director's Cut, içinde yer alacak güncellemelerden bazıları şu şekilde;Varkid raid boss'u Hemovorous the Invincible'ı, cinayet gizemi temalı yeni hikaye görevleri, günlük görevler, haftalık görevler ve kamera arkası içerikler (konsept çizimleri, resimli öyküler, çekim hataları, yeni Vault kartı, Multiverse Disciples of the Vault kıyafetleri gibi çeşitli özellikler sunulacak.