Borderlands 3'ün Muhteşem Grafiklerini Gösteren Oyun İçi Görseller

Oyunseverlerin uzun zamandır bekledikleri birinci şahıs nişancı oyunlarından Borderlans 3, eylül ayında piyasaya sürülecek. Oyun için geri sayım sürerken geliştirici ekip, oyun içerisinden bazı görseller paylaştı. Paylaşılan bu görseller, oyunun sahip olduğu grafiklerin kalitesini ortaya koyuyor.

Paylaşılan görseller, grafiklerin yanı sıra oyunun heyecan dolu atmosferini de gözler önüne seriyor.

İşte Borderlands 3'ün paylaşılan o görselleri;

Tek oyunculu ve çok oyunculu modların bulunacağı Borderlans 3'ün hikaye modu, yaklaşık olarak 35 saatlik oynanış süresiyle gelecek.

Epic Games üzerinden satışa sunulacak olan Borderlands 3; Standart Edition, Deluxe Edition ve Super Deluxe Edition olmak üzere 3 farklı sürümle karşımıza çıkacak. Farklı sürümler, oyuna ek olarak karakterlere ait kostüm ve silah kaplamaları içerecek.