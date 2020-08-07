Borderlands 2 Steam üzerinde ücretsiz oldu |Yeni ücretsiz oyun, bedava oyun
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Borderlands 2 Steam üzerinde ücretsiz oldu |Yeni ücretsiz oyun, bedava oyun

Steam Fiyatı 155 TL olan Borderlands 3, 5 gün boyunca ücretsiz bir şekilde oynanabilecek. Ücretsiz Borderlands 3 nasıl indirilir? Borderlands nasıl oynanır? Borderlands 3 sistem gereksinimleri neler?

Borderlands 2 Steam üzerinde ücretsiz oldu |Yeni ücretsiz oyun, bedava oyun
07.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:42

Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands 3, Steam üzerinden ücretsiz erişime açıldı. 2K Games tarafından yayınlanan oyunu deneyimlemenin tam zamanı. Aksiyon rol yapma oyunları arasında en çok oynanan oyunlardan biri olan Borderlands'i almaya karar veremeyenler için iyi bir fırsat.

Borderlands 3, tüm platformlarda toplam 10,5 milyon adet satarak 10 milyon hedefini aşmayı başardı.

ÜCRETSİZ BORDERLANDS 3 NASIL İNDİRİLİR? NASIL OYNANIR?

Steam üzerinden alabileceğiniz oyunu, 5 gün boyunca ücretsiz oynayabilirsiniz. Daha sonra ise yüzde 50 indirimli olacak şekilde kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Borderlands 3, PC platformunda kısa süreliğine ücretsiz oldu. Borderlands 3'ü 12 Ağustos tarihine kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabilir. 12 Ağustos tarihinden sonra, 20 Ağustos'a kadar 309 TL yerine 154,50 TL'ye ulaşabileceksiniz.

Oyunu oyna seçeneğine basarak indirme işlemi başlar, 5 gün oynamaya hazır.

Borderlands 2 Steam üzerinde ücretsiz oldu, Yeni ücretsiz oyun, bedava oyun

NOT: Arkadaşınız ile farklı platformlardan oyunu indirmiş olsanız bile birlikte oynayabilirsiniz.

BORDERLANDS 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (latest service pack)

İşlemci: AMD FX-8350 or Intel i5-3570

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon™ HD 7970 or NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

Borderlands 2 Steam üzerinde ücretsiz oldu, Yeni ücretsiz oyun, bedava oyun

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7/10 (latest service pack)

İşlemci: AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 590 or NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

Borderlands 2 Steam üzerinde ücretsiz oldu, Yeni ücretsiz oyun, bedava oyun

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