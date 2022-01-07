Bordeaux - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bordeaux - Marsilya maçı şifresiz mi?

Lig 1'de heyecanla beklenen müsabakada Bordeaux - Marsilya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Bordeaux - Marsilya maçı şifresiz mi? Bordeaux - Marsilya maçı hakemi kim? Bordeaux - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

BORDEAUX - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bordeaux - Marsilya Lig 1maçı, 07.01.2022 Cuma saat 22.30'da başlayacak.

BORDEAUX - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bordeaux - Marsilya maçı beiNSport'tan yayınlanacak

BORDEAUX - MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bordeaux - Marsilya maçını izlemek için beiNSport kullanıcısı olmalısınız

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