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Borcunu vermeyince baldırından bıçakladı

Borcunu vermeyince baldırından bıçakladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de işlek caddede yürüyen kişi, borç yüzünden aralarında husumet olan arkadaşının parasını istemesi üzerine baldırından bıçaklandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de işlek caddede yürüyen kişi, borç yüzünden aralarında husumet olan arkadaşının parasını istemesi üzerine baldırından bıçaklandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; işlek caddede arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Baysal E.'nin önünü borç yüzünden aralarında husumet olan Ahmet S. kesti. Burada para isteyen Ahmet S., parasını alamayınca Baysal E.'yi baldırından bıçakladı. Baldırından bıçaklanan Baysal E. Yere düşerken, Ahmet S. ise arkasına bakmadan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli hakkında bilgi alırken, Baysal E. ise sağlık görevlileri tarafından ambulansa Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kaçan Ahmet S.'yi ise fazla uzaklaşmadan yakaladı. Şüpheli Ahmet S. gözaltına alınırken, Baysal E.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. - DENİZLİ

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