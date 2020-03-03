Borcunu ödemek için kepçe çalmış

03.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:54

Adana'da 20 bin lira borcunu ödemek için kepçe çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, yardım eden zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Göztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hamdi A. (46) park halindeki kepçesinin çalındığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Polis olay yerinden başlayarak yaklaşık 100 güvenlik kamerası inceleyip kepçeyi çalan zanlının daha önce kepçenin operatörlüğünü yapan Emre Ş. olduğunu saptadı. Ayrıca Emre Ş.'ye Murat K.'nın da yardım ettiği belirlendi. Bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı. Kısa sürede iki zanlı da yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Emre Ş. önce çalmadığını ileri sürse de kepçeyi götürürken görüntüleri ortaya çıkınca kepçeyi çalıp 20 bin lira borcu olan şahsı arayıp borcuna karşılık kepçeyi ona verdiğini söylediği öğrenildi.



Kepçenin piyasa değerinin ise 100 bin lira oluğu öğrenildi. Diğer zanlı Murat K. ise olayla bir alakası olmadığını Emre Ş.'yi arkadaşı olduğu için bir yerden başka bir yere götürdüğünü söyledi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine götürülen kepçe polis tarafından geri alınarak sahibine teslim edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Emre Ş. tutuklanırken, Murat K. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA