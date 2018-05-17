Kağıt Toplayıcısı, 30 Bin TL Borcunu Ödemek İçin Arkadaşını Rehin Aldırdı

İstanbul kağıt toplayıcısı Afganistan uyruklu şahıs, 30 bin lira borç aldığı kendi gibi toplayıcı şahsa borcunu ödemeyince arkadaşını rehin aldırttı. Genci kaçıran zanlılar işkence ettikleri gencin videosunu çekip ailesine göndererek 20 bin lira fidye istedi. Pakistan Başkonsolosluğunun ihbarı sonucu genç, polis ekipleri tarafından kurtarılırken, 6 zanlı ise yakalandı.

KAĞIT TOPLAYICISI, ARKADAŞINDAN ALDIĞI 30 BİN TL'Yİ ÖDEYEMEDİ

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Sultangazi'de meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan Afganistan uyruklu Muhtap H., kendi gibi kağıt toplayıcılığı yapan arkadaşı Zebunullah M.'den 30 bin lira borç aldı. Bir süre sonra M., H.'den verdiği borcu geri istedi. Ancak H., parası olmadığını söyleyerek borcunu ödemedi.

FİDYE İSTEMEK İÇİN BİR ARKADAŞINI KAÇIRTTI

Bunun üzerine H., borcunu ödemek için M.'ye, arkadaşı olan Pakistan uyruklu Azeem A.'yı(25) hedef göstererek, "Bunun ailesi zengin, bunu kaçırın fidye isteyin" dedi. Plan yapan M. ve H. diğer arkadaşları Parit M., Nebullah N., Hedayet A. ve İsmetullah Z. ile birlikte Azeem A'yı kaçırdı.

İŞKENCE EDİP VİDEOSUNU AİLESİNE GÖNDERDİLER

Kaçırdıkları genci kağıt deposuna getiren zanlılar ona burada günlerce işkence etti. Yaptıkları işkenceyi videoya çeken şahıslar ailesine göndererek 20 bin lira fidye istedi. Şahıslar fidyeyi beklediği esnada gencin ailesi Pakistan Başkonsolosluğu aracılığıyla polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KAÇIRILAN GENÇ KURTARILIRKEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Müzakere ve Kurtarma timi şahıslardan Zebunullah M.'nin yerini tespit etti. Şahsı yakalayarak gözaltına alan tim, şubeye götürüp sorguladı.

Yapılan sorguda planı itiraf eden M.'nin ifadeleri doğrultusunda diğer 5 şahısta yakalandı. Yapılan baskında kaçırılan gençte polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Şubedeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.