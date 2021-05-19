'BORCUNU BEN ÖDEYECEĞİM' DİYEN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU
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'BORCUNU BEN ÖDEYECEĞİM' DİYEN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da ödünç aldığı otomobille kaza yapan, masrafı karşılayamayınca da araç sahibi tarafından tehdit edilen Yasin K. (23) ile "Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git" diyen kardeşi Cumali K. (21) arasında tartışma çıktı.

Adana'da ödünç aldığı otomobille kaza yapan, masrafı karşılayamayınca da araç sahibi tarafından tehdit edilen Yasin K. (23) ile "Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git" diyen kardeşi Cumali K. (21) arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede av tüfeğiyle karnından vurulan Cumali K. öldü, kardeşi ise tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Yasin K., geçen ay ismi açıklanmayan bir tanıdığından ödünç aldığı otomobille kaza yaptı. Otomobilde oluşan 12 bin TL'lik hasarı karşılayamayan Yasin K., bu kişiden ödeme yapmak için zaman istedi. Yasin K., söz konusu ödemeyi yapamayınca iddiaya göre, araç sahibi önce genci daha sonra ailesini telefonla arayıp tehdit etti.

'BORCUNU BEN ÖDERİM' DEYİNCE KAVGA ÇIKTI

Durumu öğrenen Cumali K., 14 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında ağabeyi Yasin K.?ye 'Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git' dedi. Bu teklifi gururuna yediremeyen ağabey ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Cumali K. evdeki av tüfeğini alarak ağabeyinin başına vurdu. Çıkan arbede sırasında tüfek ateş aldı ve Cumali K. kanlar içerisinde yere yığıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Cumali K. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumali K., olaydan 2 gün sonra pazar günü yaşamını yitirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Yasin K. ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını, kardeşini öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BORCUNU BEN ÖDEYECEĞİM' DİYEN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU
'BORCUNU BEN ÖDEYECEĞİM' DİYEN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU
'BORCUNU BEN ÖDEYECEĞİM' DİYEN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU
'BORCUNU BEN ÖDEYECEĞİM' DİYEN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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