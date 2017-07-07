Borcundan Dolayı Yasal Takibe Alınanlar İlk Beş Ayda Yüzde 2 Arttı.

Yılın ilk beş ayında, 618 bin kişi bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alındı.



Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı Mayıs 2017 raporuna göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı.



Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında artarak 317 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı ise aynı dönemde yüzde 1 oranında azalarak 435 bin kişi oldu. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden toplam kişi sayısı, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 618 bin kişi oldu. - İSTANBUL