Borcumuz 621 Milyon Euro"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübe 50 milyon Dolar hibe ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Koç, "Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini, mali anlamda Avrupa ile yarışamayacağımızı söylemiştik. Toz pembe olduğunu, iyi olmadığını bilerek söyledik. Geldiğimizde gördüğümüz tablo beklediğimizden daha kötü çıktı. Bugün anlatacaklarımız Fenerbahçe camiasının bilmesi gereken bir şey. Hiç bir banka hesabımızda, bir kuruş harcayacak nakitimiz yoktu. İhtarlar ve hacizler gelmeye başladı. Geri dönük aylardır ödemelerin yapılmadığını, banka ve factoring şirketleri kapımıza geldi. Bu kadar kötü durum beklemiyorduk. Hangi konuya el atsak temlik edildiğini, ipoteklendiğini gördük. Bugün herkesin anlayacağı dilden bahsedeceğiz. Kimseyle hesaplaşmak için bunu yapmıyoruz. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor" dedi.

"SEFERBERLİK İLAN ETTİK, BUNUN DİĞER TAKIMLARA DA YANSIYACAĞINA EMİNİZ" Taraftardan destek beklediklerini ifaden eden Başkan Koç, "Omuz omuza verirsek bu işin altından kalkabileceğimiz söyledik. Taraftarlarımızdan fedakarlık bekliyoruz dedik, taraftarlarımız ettiler. Kombineler çıkınca hemen alın dedik, yıldız transfer beklemeyin dedik, herkese teşekkür ediyorum, beklediğimizden daha fazla ilgi vardı. Camiamızın bize ses verdiğini ve beklediğimizden fazlasını gördüğümüzü söyleyebilirim. Bizler size inanıyoruz, sizlerin de bize inanacağından eminiz. Biz seferberlik ilan ettik, bunun diğer takımlara da yansıyacağına eminiz" şeklinde konuştu.

"SADECE FUTBOL A.Ş. DENETLENMİŞ"

"Gelir gelmez mali denetim ve hukuki denetim yaptık" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü derken neyi kast ediyoruz, önce bir yapımızı anlamamız lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1791 çalışanı var, 452 sporcusu var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tarafı var. birincisi Futbol A.Ş., Futbol A Takımı ve futbol altyapısı olarak ayrılıyor. Kulübün UFRS standardına göre yıllık konsolide finansal tablolarını gösterdiğim ve bunların bağımsız denetim kurulu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Tüzüğümüz 37. maddesine göre hazırlanması gereken kulüp konsolide bilançosu sadece 2017 yılının sonundaki rakamlar üzerinden finansal tablolar sorulmuş, bağımsız denetime tabi tutulmamış. Sadece Futbol A.Ş. denetlenmiş, diğerleri denetlenmemiş. Gelir gelmez mali denetim ve hukuki denetim yaptık. Hukuki denetim sonuçlandı. Mali denetim ise eylül sonu ekim başında sunulacak."

"FENERBAHÇE BÜYÜK KAYBA UĞRADI" Fenerbahçe'nin maddi olarak büyük kayba uğradığını aktaran Koç, "2012 yılından sonra başlayan ve negatife giden dönem zararlarını görüyoruz. İnşallah ileriye yönelik olarak 3 Temmuz konusunda mahkeme sonuçlarını aldıktan sonra zararlarımızı temin edebiliriz ancak bununla beraber yanlış yönetimin de ısrarları ile mali zarar devam ediyor. Hisse değerleri 1.8 milyarlardan 600 milyonlara düştü. Başkan da bunu dile getirmişti. Fenerbahçe'nin hisse satıp satmama konusunda bir bilgim yok ancak Fenerbahçe büyük kayba uğradı. Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz" dedi.

"BORCUMUZ 621 MİLYON EURO" Kulübün borcunu da açıklayan Başkan Koç, "Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle borcumuz 621 milyon Euro. 3.2 milyar TL'lik borcun, 2.2 milyar TL'si kısa vadede yani 1 yıl içerisinde ödenmek zorunda" diye konuştu.

"FACTORİNG FİRMALARIYLA YAPILANDIRMA İÇİN KONUŞTUK" Borçların yapılandırılması konusunda çalıştıklarını dile getiren Ali Koç, "2016 yılında başlanmış, 521 milyon TL'lik factoring işlemleri yapılmış. Fenerbahçe'de gidişatın kötüye gittiğini ve faiz işlemlerinin bizi kötüye götürdüğünü gördük. 2015-2016 yılında yaptığımız sadece 57 milyon TL'lik 51 ve 31'lik faiz oranıyla factoing borçlanması yapmışız. 2016-2017 arasında yüzde 21 ile 48e çıkmış. Ortalama faiz oranımız yüzde 31. 2017-2018'e gelinde işler daha da değişiyor, en çok işlem yaptığımız yıl. 300 milyon TL'lik işlem yapılıyor, yüzde 26 ile 48 arası factoring işlemleri yapıyoruz. 98 milyon TL, 4 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Factoring firmalarıyla oturduk konuştuk. Yapılandırma için. Bu süreçte iyi niyetli davranan herkese teşekkür ederim. Buna mukabil üzerimize gelen firmalar da var. Biz de bunlarla mücadeleye karar verdik, isterlerse de haciz başlatsınlar. Bunlarda usulsüzlük var. Bunlardan 2 tanesi bu işi çok farklı yerlere götürdüler, biz de Fenerbahçe olarak farklı bir duruş sergileyeceğiz" dedi.

TEMLİKLİ GELİRLER Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelirlerin temlikli olduğunu aktararak, detayları şöyle anlattı:

"Devlete de 226 milyon lira borcumuz var. Vergi affından yararlanmak üzere elimizden geldiği kadar, nasıl bu aflardan yararlanabiliriz diye çalışıyoruz. Peşin tahsis edilmiş gelirler ne demek? Ülker stat ismini almak için 10 yıllık anlaşma yapıyor, 90 milyon dolardı. Bunu nasıl ödersiniz? ya peşin ödersiniz, ya da taksitle 9,9 diye ödersiniz. Meblağ ödenmiş belli bir süre için. 76 milyon Euro'luk, 400 milyon TL'lik kalemler alındığı ilk süre harcanmış. Nakit akışı olarak bizim nakit akışımız değil. Bunların hepsi geldiği yıl tüketilmiş. Tribün gelirleri, loca gelirler, TFF yayın gelirleri, Spor Toto'dan gelirler var. Biz 2021 yılına kadar tüm tribün ve kombine gelirlerimiz yani 180 milyon TL'si, bu sene rekor kırdık, belki bunu 2 senede kapatabiliriz. 2021 yılına kadar temlik edilmiş. 1.4 milyarlık gelirimiz bu noktaya gelene kadar Futbol A.Ş'nin kasasına değil finans kuruluşlarının kasasına girecek. 180 milyon TL'ye veya 2021'e kadar tribün gelirlerimiz, 2023'e veya 185 milyon TL'ye kadar loca, 2023'e veya 815 milyon TL'ye kadar TFF yayın gelirleri, 2023 veya 79 milyon TL'ye gelene kadar Fenerium gelirlerimiz temlikli. 1,36 milyar TL'lik gelir elde edene kadar, bu temlik altındaki kalemlerden gelecek gelirleri biz göremeyeceğiz. Finans kurumlarına 1 milyar 770 milyon TL borcumuz var. Ortalama maliyet 450 milyon TL. Yani 1.8 milyar TL borcun her sene ödememiz gereken rakam bu. Ortalama aylık 37-38 milyon TL ediyor. Ürettiğimiz ekonomimizin yüzde 50'sinin üzerinde miktar faize gidiyor. Gayrimenkule yatırım yaparsın, gelecek için yatırım yaparsın buna amenna ama bazı gayrimenkuller özellikle son zamanlarda alınanlar borç çekip ve ipotek edip alıyoruz."

"HİBE ETTİĞİM RAKAM 50 MİLYON DOLAR" Fenerbahçe'ye 50 milyon Dolar hibe ettiğini aktaran Başkan Koç, "Sermaye artırımı 5-7 hafta sürer. SPK ile muhtelif görüşmelerimiz oldu, burada hala görüşmelerimiz devam ediyor. SPK'nın nihai açıklamasını bekliyoruz, sonrasında gideceğiz. Fenerbahçe'nin mevcut sermayesi 28.280.000 sermaye artırımı sonrası gelmek istediğimiz miktar 98.980.000. Hibe ettiğim rakam 50 milyon Dolar. Derneğimizde hibe olarak derneğe girecek, o saatten sonra da sahip dernek olacak. Ben de diğer yatırımcılardan rica ediyorum, Fenerbahçeli hissedarlara sesleniyorum, rica ediyorum lütfen destek olun katılın. Bu kaynak girdisi sadece nefes aldıracak. Seferberlik ilan edeceğiz demiştim. Değerli yatırımcılar, Fenerbahçeli yatırımcılar lütfen yatırımlarınızı yapın. Uzun vadede amacımız Fenerbahçe'yi daha iyi maddi konuma getirebilmek. Altyapı, sportif başarılar, Avrupa'da boy göstermek" dedi.

"20 MİLYON DOLARLIK SPONSORLUK AÇIKLAYACAĞIZ" 20 milyon Dolarlık sponsorluk yaptıklarını kaydeden Koç, "Yakın zamanda 20 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmamız var, garantiledik. Yakın zamanda açıklanacak. Biz dünyanın, sponsorluk gelirleri 25. büyük kulübüyüz. Reklam, sponsorluk geliri olarak. Bizim hedefimiz bunu 15. sıraya geliştirmek. Biz sponsorluk ilişkilerine çok farklı gözle bakmak istiyoruz. Şu an günü kurtarmaya çalışıyoruz. Ana mecramız futbol. Şortta, çorapta bir şey yok, sırttakini 3 sene önce almışız harcamışız, tribündekini almışız harcamışız. Reklam ve sponsorluk evlilik gibidir. İki taraf da tatmin olmak zorundadır. Bizim markamız Türkiye'nin en önemli 3-4 markasında biri. Amacımız bu markanın üzerindeki tozu silip en olması gereken yere bırakmak" şekliden konuştu.

BİLET VE FORMA SATIŞLARI Satışların iyi gittiğini söyleyen Ali Koç, "Bizim satılabilir bilet sayımız 40.444. Bugün geldiğimiz noktada biz bu biletlerden 38.716'sını sattık. Satılabilir bilet sayımız 1728. Halihazırda geçen sezonun tümünde 46.8 milyon TL'lik bilet satmışız. Biz geldiğimizde son 102 milyon TL'lik satış olmuş, tekrardan teşekkür ediyoruz. Forma satışında ise geçen sene 20.000 forma satılırken, bu sezon 40.000 satıldı. 20.000 adet 3 ayrı iş adamından sipariş var. Onlar da geldiğinde 61.000 diyebilirsiniz. Bu bizim için büyük motivasyon oluyor. Bileklikler yüzde 500 satılmış. Biz bu inancı inşallah dik ve duru yapabiliriz" dedi.

"AVRUPA TEHLİKESİ VAR" Finansal Fair-Play çerçevesinde sezon sonu Avrupa kupasına katılmada tehlikenin var olduğuna dikkat çeken Koç, "FFP konusunda 15/16'da -30 yapmamız gerekirken aşağı yukarı aynı yapmışız. Sonraki üç sezonda iste toplam açığımızın 30 milyon Euro seviyesinde kalması lazım, 18/19 rakamları henüz yok. Şubatta -20 milyon Euro'ydu, -30 milyon Euro diyelim sezon sonunda. Bu sezon (18/19) +30 milyon Euro karla kapatmamız lazım ki neresinden bakarsanız bakın bunu gerçekleştirmek kolay değil. Sponsorluklar, forma rekorları, fedakarlıklar, yetersiz olabilir. Şampiyon olsak da olmasak da bir Avrupa tehlikesi bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

(İHA)