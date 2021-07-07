Borcu olanlara yapılandırma fırsatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Borcu olanlara yapılandırma fırsatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Osmangazi Belediyesi'ne borcu olan mükellefler, '7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun' kapsamında borçlarını yeniden yapılandırabilecek.

Osmangazi Belediyesi'ne borcu olan mükellefler, '7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun' kapsamında borçlarını yeniden yapılandırabilecek.

Osmangazi Belediyesi, 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren '7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma fırsatı sunuyor. Vergi ve kaçak inşaat ile zabıta cezalarının yanı sıra 6183 sayılı amme alacakları kapsamında takipli alacakları kapsayan borçları yapılandırmak isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar Osmangazi Belediyesi'ne başvuruda bulunabilecek. Yapılacak düzenlemeyle, ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak.

Zabıta ve kaçak inşaat gibi idar, para cezalarının peşin ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Bu yapılandırma kanununun diğerlerinden en önemli farkının idari para cezalarına taksitlendirme imkanı getiriyor olması. 6-9-12-18 aylık taksit imkanlarından faydalanabilecek olan vatandaşlar, yapılandırmanın ilk takstini ise 30 Eylül 2021 tarihi Perşembe gününde ödeyecek. - BURSA

Borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Borcu olanlara yapılandırma fırsatı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:44:32. #1.14#

title