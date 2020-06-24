Borçluyu bayıltana kadar düvüp, dolaba koydular KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kendilerine borçlu olan R.T.'yi, iş yerlerinde dövüp, yarı baygın halde dolaba koyan 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kendilerine borçlu olan R.T.'yi, iş yerlerinde dövüp, yarı baygın halde dolaba koyan 1'i kadın 6 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, 21 Haziran günü, Başiskele ilçesindeki iş yerinde, bir kişinin zorla tutularak, dövüldüğü ihbarını aldı. Hemen adrese baskın yapan polis ekipleri, dövülen R.T.'yi, yarı baygın halde dolapta buldu. R.T.'yi kendilerine olan borcu nedeniyle alıkoyarak, dövdükleri belirlenen E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. R.T. ise hastaneye kaldırıldı.İş yerinde yapılan aramada da 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. R.T.'nin cep telefonuna el koyan şüpheliler, 'gasp' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.

- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA