Borçlusunun kaynak makinesini rehin alan esnaf canından oluyordu
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Borçlusunun kaynak makinesini rehin alan esnaf canından oluyordu

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS - Haberler | 3. Sayfa

Borçlusunun kaynak makinesini rehin alan esnaf canından oluyordu -Borç meselesi yüzünden esnaf arasından çıkan sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vuruldu Afyonkarahisar'da alacağına karşılık borçlusunun kaynak makinesini rehin alan şahıs, çıkan kavgada sopayla darp edilip pompalı...

Borçlusunun kaynak makinesini rehin alan esnaf canından oluyordu

-Borç meselesi yüzünden esnaf arasından çıkan sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vuruldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da alacağına karşılık borçlusunun kaynak makinesini rehin alan şahıs, çıkan kavgada sopayla darp edilip pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Y. isimli şahıs bin 300 TL mazot parası borcu olan Bünyamin D.'den alacağını almak için iş yerine gitti. Ancak parasını alamayan Mustafa Y., şahsın iş yerindeki kaynak makinesine rehin olarak alıp kendi dükkanına getirdi. Olaydan birkaç saat sonra duruma öfkelenen Bünyamin D., yanına C.D. isimli yakınını alarak Mustafa Y.'nin dükkanına geldi. Burada taraflar arasında yaşanan kavgada iddiaya göre, ikili Mustafa Y.'yi sopa ile darp ederken, ardından C.D. pompalı tüfekle Mustafa Y.'nin üzerine ateş açtı. Mustafa Y., pompalı tüfekten çıkan saçmalarla sağ bacağından vuruldu.

Polis çöp varilinde mermi ve delil aradı

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri Bünyamin D. ve C.D.'yi olayda kullanıldıkları tüfekle birlikte gözaltına alırken, bacağından vurulan ve kafasından sopa darbeleri ile yaralanan Mustafa Y. ise ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, polis ekiplerinin hiçbir detayı atlamamak için atık ve çöplerin konulduğu varildi boş kovan ile birlikte delil malzemesi araması ise dikkatlerden kaçmadı.

Borçlusunun kaynak makinesini rehin alan esnaf canından oluyordu
Borçlusunun kaynak makinesini rehin alan esnaf canından oluyordu
Borçlusunun kaynak makinesini rehin alan esnaf canından oluyordu
Borçlusunun kaynak makinesini rehin alan esnaf canından oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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