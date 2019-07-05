Borçlu kulüpler kadar borçsuz kulüpler de transferde zorlanıyor

Türkiye'de borçlar yüzünden UEFA ve FIFA kıskacındaki takımlar transfer yapmakta zorlanırken Süper Lig'in yeni takımlarından olan ve borcu bulunmayan Gazişehir Gaziantep de transferde futbolcu ve menajerlerin yüksek fiyat talepleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Transfer piyasasındaki yüksek fiyatlardan yakınan Gazişehir Gaziantep Kulübü Genel Sekreteri Murat Güneri, "Gerçek fiyatlarla transfer yapmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere bir çok takım, fazla borçları nedeniyle UEFA ve FIFA kıskacında bulunurken, bu durum transfer döneminde de kulüplerin temkinli hareket etmesine neden oluyor. Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep de hiç borcu bulunmamasına rağmen piyasadaki yüksek fiyatlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Birçok oyuncu ve menajer ile temas kuran kulüp yöneticileri, talep edilen yüksek fiyat ve uzun dönem kontrat talepleri ile karşılaşıyor. 2019-2020 sezonu hazırlıkları ve transfer çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgi veren kulübün Genel Sekreteri Murat Güneri, fahiş fiyatlar nedeniyle transfer döneminde titiz davranarak doğru mevkilere doğru oyuncuları almaya çalıştıklarını kaydetti.

"Gerçek fiyatlarla transfer yapmak istiyoruz"

Yüksek fiyatlar ve uzun dönemli kontrat talepleri nedeniyle transferde biraz geciktiklerini anlatan Güneri, "Transfer her kulüp için zaman alan bir süreç. Biz doğru isimleri doğru mevkilere uygun fiyatlarla, gerçek fiyatlarla almaya çalışıyoruz. Bu da ister istemez biraz zaman alıyor. Takımdaki mevcut oyuncularla ilgili de bir değerlendirmemiz olacak. Kafamızda hocamızla paylaştığımız, belirlediğimiz mevkiler için düşündüğümüz oyuncular var. İhtiyaç olan mevkiler ve bu mevkilere düşünülen oyuncular için hem teknik direktörümüz hem de Ayhan hocamız ve diğer görevli arkadaşlar gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu konu ile ilgili mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Biz doğru isimleri doğru maliyetlerle kadroya katmaya çalışıyoruz. Hocamızın istediği kadroyu ona sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Şehrin konumu ve kulübümüzden istenen yüksek rakamlar transferi etkiliyor"

Şehrin bulunduğu konumun transferde etkili olduğunu açıklayan Güneri, "Biz Bolu'daki kampımıza kadar kadromuzun büyük bir kısmını oluşturma çabası içerisindeyiz. Ama ekonomik koşullar, istenilen fiyatlar, şehrimizin bulunduğu konum gibi pek çok etken transferi etkiliyor. Kulübümüze transfer konusunda talep yüksek ama fiyat beklentilerinin de yüksek olması bizi etkiliyor. Doğal olarak biz de ekonomik olarak biraz dikkatli davranmak zorundayız. Taraftarlarımız merak etmesin bütçemiz çerçevesinde başkanımızın da destekleriyle iyi bir kadro oluşturup şehrimizi iyi bir şekilde temsil etme amacındayız" değerlendirmesinde bulundu.

Yayıncı kuruluş ile federasyon arasındaki görüşmelerin transferdeki süreci etkilediğini belirten Murat Güneri, "Şu anda yayıncı kuruluş ile federasyon arasında yayın gelirleri ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. Bu süreç transferleri tabi ki etkiliyor. Yani oradan nasıl bir sonuç çıkacak, bu durum bütçemizi nasıl etkileyecek onu bilmiyoruz. O yüzden açıkçası biraz önümüzü rahat görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

""Gaziantep'e verdiğimiz sözü tuttuk"

Süper Lig'e çıkarak kente verdikleri sözü tuttuklarını da anımsatan Genel Sekreter Güneri, "Şehrimize vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmiş bulunuyoruz. Allah bize bu günleri nasip etti. Artık amacımız bu ligde kalıcı olmaktır. Şehrimize yakışır bir takım oluşturarak Gazi şehrimizi Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA