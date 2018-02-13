Borçlu Çiftçilerin Elektriği Kesilecek

Dicle Elektrik Dağıtım, Mardin'de elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriklerini bu günden itibaren kesmeye başladı.

Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yaptığımız uyarılar, gerçekleştirdiğimiz birebir ziyaretlere ve tanıdığımız iyi niyetli tüm olanaklara rağmen elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriği bu gün itibariyle kesilmeye başlandı. Peşin para ile aldığımız ve her türlü kolaylığı sağlayarak tüketimine sunduğumuz bazı büyük toprak sahibi çiftçilerimiz ne yazık ki kullandıkları elektriğin parasını ödemiyorlar. İki yıldır kullandığı elektriğin parasını ödemeyen toprak sahipleri var. Bu nedenle daha önce duyurduğumuz gibi borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini bu günden başlayarak kesiyoruz. Borçlarını ödeyinceye kadar da elektrik vermemekte kararlıyız. Bu aboneler hakkında icra takibi de başlatacağız" denildi.

Ulusal şebekeyi etkiliyorlar

Elektriği kesilenlerin yaptığı tehditlerin şirketin kararlılığını etkilemeyeceği kaydedilen açılamada, bedeli ödenmediği için israf edilen elektriğin sistem dengesini bozduğu da kaydedildi. Açıklamanın son bölümünde ise borcunu ödemeyenlerin, düzenli borçlarını ödeyen müşterileri de olumsuz etkilediğine yer verilerek, yüksek tüketim sahibi bazı tarımsal sulama abonelerinin reaktif sistemleri takmadıklarından, ulusal elektrik bundan şebekesini olumsuz etkilediği de vurgulandı. - ŞANLIURFA