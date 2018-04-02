Borçlu Çiftçiler İçin Tanınan Ek Süre Doluyor

Özellikle 2016 yılı ve öncesinde dayanan birikmiş borçlar nedeniyle Dicle Elektrik tarafından ilgili yasal hükümler çerçevesinde elektrikleri kesilen Mardinli çiftçilere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba liderliğinde Mardin'de yapılan toplantıda kesilen elektriklerin yeniden verilmesi ve buna karşılık çiftçilere borçlarını ödeyebilmeleri için 1 hafta ek süre tanınmasına karar verilmişti. Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, 1 haftalık ek sürenin 3 Nisan Salı günü mesai saati bitiminde sona ereceğine dikkat çekilerek "Son günde bile olsa borcunu henüz ödememiş veya yapılandırmamış çiftçiler bu haktan yararlanmalı. Süre bitiminde borçluların elektrikleri yeniden ilgili mevzuata uygun şekilde kesilecektir" denildi.

Dicle Elektrik açıklamasında bu çözümün hayata geçmesi adına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın fedakarlıkları başta olmak üzere yerel idarecilerin ve şirket olarak kendilerinin gerekli tüm desteği ve kolaylığı gösterdikleri hatırlatıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bunca çözüm çabasına karşın borcunu ödemeyenlerin iyi niyetli olduklarını düşünmek için bir neden yok. Biz şirket olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Çiftçimiz zaman kaybetmesin diye Mardin İl Müdürlüğümüz hafta sonu 2 gün açık tutuldu. Bu süre içerisinde borcundan dolayı elektriği kesilen çiftçilerin bir kısmı şirkete gelerek borç ödeme konusunda anlaştı. Bu abonelerimiz şu anda sorunsuz olarak elektrik alıyor. Ancak borçlu çiftçilerin çok büyük bir kısmı borç ödeme konusunda bir adım atmıyor. Yasa ve mevzuat 'öde' diyor ödemiyorlar, elektrik şirketi 'öde' diyor ödemiyorlar, devletin bakanı anlayış ve kolaylık sağlıyor yine de ödemiyorlar. Burada mağduriyet yok, adeta bir fırsatçılık, bir kolaycılık var. 'Ödemezsek nasıl olsa birileri yine araya girer' gibi bir beklenti mi var diye düşünmemek işten değil."

Dicle Elektrik açıklamasında çiftçiyi mağdur gösteren haber ve yorumlara yönelik olarak, çiftçinin tarımsal sulama sezonu başlamadan önce elektrik şirketi tarafından defalarca geçmiş yıllara dayanan borçlarını ödemeleri çağrısı yapıldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Çiftçinin elektriği kesiliyorsa mevzuat gereği kesiliyor. Bu kesintiler başlamadan aylar, haftalar öncesinden bilgilendirme yapıyoruz. Çağrı yapıyoruz. Sonra sulama dönemi gelince elektrikleri kesildiğinde 'bizim tarlada ürünümüz kaldı, daha parasını alamadık' diyenler var. Geçtiğimiz yılların ürünü ekilmiş, hasadı yapılmış, parası alınmış ama elektrik borcu inatla ve bilerek ödenmemiş. Biz bu borçları çağırıyoruz. Burada kim mağdur? Mardin'de 2 yılı aşkın süredir ödenmeyen 400 milyon liranın üzerinde bir borç var. Borcunu ödemeyenler yüzünden diğer aboneler de mağdur oluyor."

Açıklamada, 3 Nisan 2018 Salı günü mesai bitimine kadar borcunu ödemek üzere şirkete gelen ve anlaşma sağlayanlara, desteklemeden kalan bakiye borç için 15 Temmuz 2018 tarihine kadar süre tanınacağına da yer verildi. - MARDİN