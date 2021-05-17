Borçlarından dolayı evini satışa çıkardı
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Borçlarından dolayı evini satışa çıkardı

Borçlarından dolayı evini satışa çıkardı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Borçları Kibariye'nin başına dert açtı! Şarkıcı Kibariye yazlık evini kapattı.

Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan'daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı. Hürriyet'in haberine göre; 3.8 milyon TL borcu olan şarkıcının villaya 5 milyon TL istediği öğrenildi. Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye şunları söylemişti; 'Ali'nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.'

Kaynak: Snob Magazin

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