Borçlarından dolayı evini satışa çıkardı

Borçları Kibariye'nin başına dert açtı! Şarkıcı Kibariye yazlık evini kapattı.

Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan'daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı. Hürriyet'in haberine göre; 3.8 milyon TL borcu olan şarkıcının villaya 5 milyon TL istediği öğrenildi. Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye şunları söylemişti; 'Ali'nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.'

Kaynak: Snob Magazin