Borçların yapılandırılmasında son gün 31 Aralık

Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapması gerekiyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapması gerekiyor.

Vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Söz konusu kanunda yer alan alacaklar arasında belediyelerin alacakları da bulunmaktadır. Söz konusu kanundaki düzenlemeye göre belediyelerin; vergi, resim, harç ve harcamalara katılma payı alacakları, ücrete tabi işlerden kaynaklanan alacakları, idari para cezaları, 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilen diğer alacakları, su tüketim bedeli alacakları, atık su ve katı atık ücreti alacakları, mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların satış, irtifak hakkı tesisi ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakları yapılandırma kapsamında bulunuyor.

İndirim ve taksit imkanı

Özellikle vade tarihi 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait BUSKİ'ye borcu olan aboneler, yapılandırma fırsatından istifade edebilecekler. Peşin ödemelerde yüzde 90'a varan gecikme faizinde indirim sağlayan kanun, ayrıca 18 aya kadar da taksit imkanı sunuyor. Söz konusu kanun ile BUSKİ'ye ait borçların yapılandırılarak ödenmesinde, aboneler için kaçırılmaması gereken önemli fırsatlar sunulmakta olup, su ve atıksu bedeli alacakları, harcamalara katılma payı alacakları (HKP), cezalar (Hasar bedeli ve kaçak su zabıt varakası) ve kaynak suları kiralama bedelleri gibi borçlar peşin ve taksitlendirmek sureti ile ödenebilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2020 tarihine kadar BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine, yasal takibe alınmış abonelerin ise Acemler - BUSKİ merkez birimlerine başvuruda bulunması gerekiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı