Borçlara Yapılandırma, Emeklilere Bayram İkramiyesi Geliyor (6)

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, yapı denetiminde yeni düzenleme getiriyor.

Buna göre, mevcut kanundaki, "Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bulundurulması mecburidir. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması halinde ayrıca şantiye şefi aranmaz." hükmü yürürlükten kaldırılıyor.

Bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri katılabilecek.

Yapı denetimi hizmet sözleşmelerinde, yapı denetim kuruluşları ile müteahhitler arasındaki ticari bağın kesilerek yapı denetiminin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor. Yapı sahiplerinin mağdur olmaması için yapı denetimi hizmet bedeli oranı sabitlenerek farklı fiyat uygulamalarının önüne geçilecek.

Genç girişimcilere prim desteği

Tasarıyla, genç girişimcilere prim desteği getiriliyor. İş yeri açan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük girişimcilerin bir yıllık sigorta primleri, aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katını geçmemek üzere Hazine tarafından karşılanacak.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye verilecek.

Belirlenen bu ödemenin yapılmasında şu oranlar esas alınacak:

"- İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranı,

Hak sahiplerinin hisseleri oranı,

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50'nin altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranı,

Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısını bulan oranı."

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödeneğe imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Ödemeler, evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmayacak. Ödemelerden kesinti yapılmayacak ve bu ödemeler haczedilemeyecek.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak. Ödemeler, ödeme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilecek. Usul ve esasları ile ödeme tarihlerini belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacak.

Prim borçlarının yapılandırılması

Köy ve mahalle muhtarlarından, 31 Mayıs 2018 tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde, sigortaları durdurulacak.

Durdurulan süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. Sigortalılıkları durdurulanlardan çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilecek. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.

Sultanbeyli'deki mülkiyet sorunu

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, tapu maliki ile fiili kullanıcının farklı kişiler olması nedeniyle, geniş bir alanı kapsayan mülkiyet sorununun çözülmesi amacıyla, fiili kullanıcıların, kullandıkları bu alanları satın almalarına imkan sağlanacak.

Satışa konu edilecek taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesinde, daha önce Maliye Bakanlığınca satılan taşınmazların rayiç bedelleri emsal alınacak.

Kalan taşınmazlardan, fiili kullanımı bulunan tapu maliklerine fiilen kullandıkları alanlar, belediyeye devredilen hisselerinden yüzde 40 kesinti yapılmak suretiyle, fiilen kullanımı bulunmayan veya kullandığı alandan fazla hisseye sahip olan tapu maliklerine de belediyeye devredilen hisselerinden yüzde 40 kesinti yapılmak suretiyle, öncelikle kullanıcısı olmayan parseller tam ya da hisseli olarak belediyece bedelsiz olarak doğrudan devredilecek.

Bu alanların yetmemesi halinde kalan hisseler hakkında Kamulaştırma Kanunu'nun acele kamulaştırmaya ilişkin hükümleri uygulanacak. Bu yerlerden İmar Kanunu gereğince bir daha kesinti yapılmayacak. Uygulama sonucunda tahsil edilen bedellerden Hazine payına isabet eden tutar, kamulaştırma için yapılan masraflar düşüldükten sonra ilgili Hazine hesaplarına aktarılacak.

(Bitti)