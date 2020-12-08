Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandı
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Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandı

08.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:06
Borçlar için yapılandırmada son tarih 31 Aralık 2020 olarak açıklandı

Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı kanun kapsamındaki borçlar yapılandırılıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan 7256 sayılı kanun kapsamındaki borçlar yapılandırılıyor. Yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğu belirtildi.

TBMM'de kabul edilen 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna istinaden düzenlenen tebliğ ile 7256 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden söz konusu kuruma bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

Vergi borçları yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık 2020

Bu kapsamda, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları ile belediyelere olan vergi, kira, ücret borçları ve idari para cezaları, su ve atık su borçları yapılandırılabilecek. Vatandaşların 31 Aralık 2020'ye kadar yapılandırma için ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat etmeleri istendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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