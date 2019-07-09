Borçla kurdu e-ticaret rekortmeni oldu

BURSA'da babasından aldığı 4 bin dolar borç ile 2008 yılında kendi şirketini kuran Birol Çil, kişiye özel hediyelik eşya sektöründe e-ticaret rekortmeni oldu. İnternet üzerinden 20 bin ürünü müşterilerine sunan Çil, Türkiye'nin 81 iline günde ortalama bin kargo yollarken özel günlerde ise bu sayı 3 bine çıkıyor.

Bursa'da 2008 yılında otomotiv sektöründeki yöneticilik işinden ayrılarak babasından aldığı 4 bin dolar borç ile kendi firmasını kuran Birol Çil, 10 yıllık süre içerisinde şirketini kişiye özel hediyelik eşya sektöründe liderliğe taşıdı. Kişiye özel bardak, tablo, anahtarlık, çanta, isimlik gibi yaklaşık 20 bin ürünü müşterilerine sunan Çil, Türkiye'nin 81 iline günde ortalama bin kargo yollarken özel günlerde ise bu sayı 3 bine çıkıyor.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HEDİYELİK EŞYA ŞİRKETLERİYLE ORTAKLIK KURDUK'

İnternet satışıyla tanışmasının 2008-2009 yıllarına dayandığını belirten Birol Çil, "O yıllarda e-ticaret çok popüler değildi ama ben bir kaç platformda kartuş ve yazıcı satarak bu işe başladım. İşlerimiz ilerlediğinde kendi internet sitemizi kurduk, bayilikler verdik ve yurt dışı satışlarına başladık. Daha sonrasında da kişiye özel hediyelik eşya sektörüne girdik. İlk girdiğimiz anda başarısız olduk. Kurduğumuz internet sitesinde yanlış bir yazılım ve yatırımla bizim için 1 yılda biten bir serüven oldu. Bu durum karşısında pes etmedik, heyecanımızı kaybetmedik. Yeniden başladık ve önceki hatalı işlerin tam tersini yaptık. İşlerimizde ilerlediğimizde Türkiye'nin en büyük hediyelik eşya satan sitelerinin dikkatini çektik. Onlarla iş ortaklığına başladık. Şu anda Türkiye çapında bu sektörün yüzde 50-60'ına sahibiz" dedi.

'KENDİ SEKTÖRÜMÜZDE LİDERİZ'

Baskı teknolojisinin gelişmesiyle ürün yelpazesinin arttığını belirten Çil, "İlk zamanlarda sadece bardaklara baskı yapılırken bu alanda şimdi duvar saatleri, 3 boyutlu tablolar gibi pek çok ürün hazırlanabiliyor. 20 bine yakın ürünümüz var. İlk bu işe başladığımızda 3-5 sipariş gelince çok mutlu oluyorduk. Küçük hedeflerimiz vardı. 10 siparişi 20'ye yükseltmeyi hedefliyorduk. Geldiğimiz noktada online pazarın da büyümesiyle binlerce kişiye ulaşmaya başladık. Özel kutlamalarda günde 3 bin kargo çıkışımız oluyor. Yıl boyu ise ortalamamız günlük bin kargonun altına düşmüyor. Kendi sektörümüzde lider ve söz sahibi konumdayız" dedi.

'İLERLEYEN ZAMANLARDA ONLİNE TİCARET YAPAN FİRMALAR 500 PERSONELLE ÇALIŞIR HALE GELECEK'

Günümüzde e-ticarete girmeyen firmaların zamanla küçülmeye ve kapanmaya mahkum olduğunu söyleyen Çil, "Kendi internet sitelerimize günlük 20-25 bin ziyaretçi geliyor. Eğer bu rakamları fiziksel bir mağazaya taşıyacak olursak mağazanıza günde 20 bin kişi geliyorsa sizin yaklaşık 200 personel ile çalışmanız gerekir. Bu da inanılmaz bir maliyettir. İnternet açısından baktığımızda 25 bin kişinin girdiği siteyi 10 kişi kontrol edebiliyor. Güzel bir ürünle sermaye, yatırım olmadan evinizin bodrumundan bile artık online pazara açılabilirsiniz. Şu an online ticaret Türkiye pazarında yüzde 4'lük bir oranla yer buluyor. Bu oran 2-3 sene sonra yüzde 10'lara çıktığında online satış yapan firmaların tıpkı sanayi kuruluşları gibi 300-500 çalışanla çok yoğun şekilde çalışacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Kaynak: DHA

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