Borçka Karagöl yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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Borçka Karagöl yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeni normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Borçka Karagöl yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
01.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:53

Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeni normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Korona virüs (Kodit-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Milli Parklar yeniden ziyarete açılmasının ardından Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl sisli havaya rağmen ziyaretçi akınına uğradı.

Belirlenen kurallar dahilinde tekrar faaliyete giren Karagöl, evde geçen salgın günlerinin ardından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle insanı büyüleyen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Korona virüs sonrası yeni normalleşme sürecinde yasakların kalkmasıyla tatilcilerin yoğun ilgisini gördü.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki şelaleler, vadiler ve ormanlarıyla her mevsim ayrı güzel Karagöl bu süreçte sessiz kalmıştı.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Muhteşem güzelliğinin yanında çevresindeki zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle Karagöl, salgın süresince evde kalan vatandaşların yasakların kalkmasıyla ilk tercihleri arasında yer aldı.

Karagöl sağlık personelinden büyük ilgi gördü

Kahramanmaraş Elbistan'dan Borçka-Karagöl'e gelen sağlık personeli Yıldırım Akın, yaptığı açıklamada "Doğayla iç içe olmak için yasaklarında kalkmasıyla burada arkadaşlarımızda var hiç görmemiştik. Buraya gelip biraz stres atmak evde kaldığımız günlerinde biraz doğayla acısını çıkarmak için buradayız" derken, Tuğba Acar ise "Karagöl'ü zaten çok merak ediyorduk. Ben daha öncede gelmiştim ama şu dönemde daha çok ihtiyaç duyduk ve arzuladık. Bir çılgınlık yapıp yola çıktık bugün buradayız Karadeniz turu yapacağız" diye konuştu.

"Herkesi Karagöl'e bekliyoruz"

Borçka Kaymakamı Hasan Hüseyin Türker, herkesi Borçka-Karagöl'e beklediklerini belirterek "Malum olduğu sürece 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci çerçevesinde gölümüz hizmete açılmıştır. Artvin olarak Türkiye'de olduğu gibi burada Korona virüs sürecinde belli bir süreçten geçti. Vakalarımız olmuştu ama şuan itibariyle uzun zamandan beri çok şükür ilçemiz de ilimiz de herhangi bir vaka söz konusu değildir. Bu risk bitti anlamına gelmez ama uzun zamandır vakanın olmaması temaslıların olmaması rahatlıkla insanımızın buralara geleceğini söyleye biliriz. İnsanlarımızdan da beklediğimiz malum burası hizmete açıldıktan sonra Korona virüs sürecinde ki bilim kurulunun Cumhurbaşkanlığımızın talimatları, genelgeleri ve istekleri doğrultusunda maske kullanarak, fiziki mesafeye dikkat ederek buraya herkesin gelmesi bütün ziyaretçilerimizin faydasına olacaktır. Bilim insanlarımızın söylediği gibi böyle bir süreçte insanların doğa da daha fazla bulunması doğal ortamlarda zamanlarını harcaması onlar açısından da faydalı olacaktır. Doğanın içerisinde olduğumuz zaman fiziki mesafeyi tutturmamız daha yüksek ihtimal olduğundan dolayı inşallah herhangi bir vakayla herhangi bir temasla karşı karşıya kalmadan insanlar buraya mutlu bir şekilde gelip mutlu bir şekilde ayrılacaklardır. Gerek ülkemiz vatandaşları gerekse yurt dışından insanlarımızı ilçemize, gölümüze davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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