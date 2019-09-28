Borçka'da şiddetli yağış - Vali Doruk'un incelemeleri

Borçka'da şiddetli yağış - Vali Doruk'un incelemeleri

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un selden etkilenen kara yolunda inceleme yapması Kara yolundaki iş makineleri Tünelin içindeki toprak birikintisi Derenin akması ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından, Borçka-Muratlı karayolunda selden etkilenen...

28.09.2019 14:19
Borçka'da şiddetli yağış - Vali Doruk'un incelemeleri

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un selden etkilenen kara yolunda inceleme yapması

Kara yolundaki iş makineleri

Tünelin içindeki toprak birikintisi

Derenin akması ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından, Borçka-Muratlı karayolunda selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. (6)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et