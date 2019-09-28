Borçka'da şiddetli yağış - Vali Doruk'un incelemeleri
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un selden etkilenen kara yolunda inceleme yapması Kara yolundaki iş makineleri Tünelin içindeki toprak birikintisi Derenin akması ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından, Borçka-Muratlı karayolunda selden etkilenen...
28.09.2019 14:19
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un selden etkilenen kara yolunda inceleme yapması
Kara yolundaki iş makineleri
Tünelin içindeki toprak birikintisi
Derenin akması ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından, Borçka-Muratlı karayolunda selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. (6)
Kaynak: AA